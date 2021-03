Se billedserie Randi Svendsen har været frivillig i Danmissions butik i Taastrup i 22 år, og hun giver fortsat et nap med. Foto: PR

Genbrugsbutik åbner i nye rammer: Stiller skarpt på dametøj

Taastrup - 02. marts 2021

Onsdag den 3. marts klokken 12 slår Danmission dørene op til en nyrenoveret genbrugsbutik, der stiller skarpt på dametøj.

Den nyrenoverede butik, der er placeret bag Taastrup Hovedgade og med indgang mellem apoteket og Kinokiosken, bugner af nøje udvalgt dametøj. De frivillige i Danmission Genbrug har trippet utålmodigt for at få lov at åbne dørene til deres nye specialbutik, som de har haft travlt med at renovere og klargøre til genåbningen.

Med åbningen af specialbutikken bliver det også et farvel til butikken på Taastrup Hovedgade.

- Dametøj har gennem længere tid været vores mest populære varegruppe, og derfor har vi nu valgt at åbne en specialbutik, hvor vi udelukkende fokuserer på det. Kunderne vil dog også kunne finde et mindre udvalg af nips og isenkram, fortæller udviklingskonsulent i Danmission Genbrug, Sten Åge Larsen.

På trods af coronasituationen så har butikkens frivillige været ivrige efter at deltage i renoveringen af den nye butik.

- Det har taget lidt længere tid, fordi vi selvfølgelig kun har kunne være et vist antal personer i gang ad gangen. Vi er efterhånden rutinerede i at arbejde under de særlige coronaretningslinjer, så det har ikke slået os ud, siger Sten Åge Larsen.

Lokale ildsjæle Og netop et ukueligt engagement er kendetegnende for butikkens frivillige. Butikken blev grundlagt af lokale ildsjæle i byens menighedshus for knap 30 år siden, og er én af Danmissions ældste genbrugsbutikker.

Randi Svendsen, der tidligere har været frivillig butiksleder for butikken, er én af de frivillige, der har været med i 22 år. Randi Svendsen kom til, da hun var gået på efterløn, og hun betegner selv butikken, som hendes »barnebarn« - dér hvor hun lagt både tid og hjerteblod gennem en årrække.

De sidste par år har Randi Svendsen fungeret som afløser i butikken.

- Vi har et fantastisk sammenhold med mange dedikerede ildsjæle. Det har altid været et must, at butikken skulle blive bedre og bedre, fortæller Randi Svendsen.

Hun har været vidne til, hvordan det at gå i genbrug er gået fra at være noget, man som kunde foretrak at skjule til det nu er blevet moderne og noget alle gør.

- Dengang jeg begyndte, havde mange kunder deres egne poser med til deres varer, fordi de ikke ville gå rundt med en pose, hvor der stod »genbrug« på. Mange kiggede sig lige over skulderen, inden de gik ind, de ville ikke afsløre, at de gik i genbrug. Gennem årene tiltrak vi flere og flere kunder og blev kendt, som »Dame-butikken«, siger Randi Svendsen.

- Det er nogle fantastiske kunder, vi har, de er også er gode til at aflevere det tøj, de ikke længere selv skal bruge. Det er vi meget taknemmelige for, tilføjer hun.