Mia Keinicke tiltrådte som teater- og kulturhusleder/bibliotekschef i Høje-Taastrup Kommune i efteråret sidste år. Hun er glad for at få nogle datoer for, hvornår biblioteker og spillesteder kan åbne, hvis planen holder.

Genåbningsplan for kulturen er klar: Dejligt at kende datoerne

Taastrup - 23. marts 2021 kl. 17:36 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

- Det er så dejligt at få nogle datoer på for, hvornår vi kan åbne igen.

Ordene kommer fra Mia Keinicke, der er teater- og kulturhusleder/bibliotekschef i Høje-Taastrup Kommune.

Det har været småt med kulturelle oplevelser siden december, men nu har alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige indgået aftale om en genåbningsplan, der sætter datoer på, hvornår blandt andet biblioteker, teatre og spillesteder igen kan byde borgerne inden for.

Den 21. april kan bibliotekerne efter planen åbne, og den 6. maj kan teatre og spillesteder slå dørene op - højst sandsynligt med krav om siddende publikum, mundbind og afstand. Allerede 6. april bliver der også åbnet mere op for uddannelser og liberale erhverv.

- Det betyder rigtig meget, at vi nu kender datoerne, så vi kan forberede os i god tid og gøre arbejdet bedre for at lave sikre oplevelser. Vi har heldigvis meget erfaring med at arrangere siddende koncerter med afstand. Det øvede vi os på i efteråret, så det blev sikre oplevelser, siger Mia Keinicke, der glæder sig, at bibliotekerne snart kan åbne.

- Det giver rigtig god mening, at bibliotekerne er med i den anden fase, for det er lidt ligesom at gå rundt og handle, så det glæder vi os meget over.

Coronapas bliver indført

Det er planen, at man kun kan låne bøger på biblioteket eller gå til koncert, hvis man har et coronapas. Det betyder, at man skal kunne vise, at man er vaccineret, har fået foretaget en negativ coronaprøve eller har været syg med Covid-19 og dermed har antistoffer.

- Vi retteres os efter myndighedernes retningslinjer, og selvom det er lidt mere besværligt, så kommer det til at være sådan på stort set alle områder. Vi har vænnet os til mange ting under corona, og det her bliver endnu en af dem, siger Mia Keinicke.

Hun frygter ikke, at kravet om et coronapas vil få færre til at bruge kulturen.

- Vi har haft mange seere på vores online kultur-arrangementer, og vi har haft stor succes med vores »klik og hent«-løsning på bibliotekerne, så det tyder på, at folk savner det. Kulturen er vigtig for byen og sammenholdet mellem borgerne, siger Mia Keinicke.

Hvis planen holder, betyder det, at publikum for eksempel kan opleve Dizzy Mizz Lizzy den 20. maj (rykket fra 2. april) og D-A-D den 29. maj (rykket fra 20. marts).