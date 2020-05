Med de ændrede afstandskrav er der mulighed for at få en hverdag på skolerne, der kommer tættere på den, eleverne kendte før coronaudbruddet begyndte, vurderer borgmester Michael Ziegler.

Genåbning: Hverdagen vender så småt tilbage til skolerne

- Vi er nu i gang med den praktisk planlægning, at hvordan det kan foregå, blandt andet med opmåling ude på skolerne. Vi tror på, at vi kan langt de fleste steder kan få plads til alle elever, men ellers finder vi nogle lokale løsninger, der kan fungere, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Statsministeren meldte i sidste uge ud, at eleverne i 6-10 klasse nu også skal tilbage i skolerne, men det er op til kommunerne at sikre, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor så det i første omgang også ud til at blive en svær omgang for de lokale skoler.

- Vi har jo brugt alle klasseværelser og flere lærere for at kunne sikre passende afstand mellem eleverne i de yngste klasser, så vi ville ikke have haft plads til alle elever under de gamle regler. Heldigvis blev udmeldingen så fulgt af en ændring af afstandskravet, så det fremover kun er på én meter i stedet for to, og det gør en verden til forskel i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, forklarer Michael Ziegler.