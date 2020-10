Man kan lave en stor del af sit arbejde på sin smartphone, men for at være nærværende skal man huske at lægge den væk, når man holder fri, mener Helle Rosdahl Lund, der er stifter af tænketanken Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) og ekspert inden for work-life balance. Foto: Lisbeth Jansen

Gavner bundlinjen: Derfor skal virksomheder have fokus på work-life balance

Sådan siger Helle Rosdahl Lund, der er stifter af tænketanken Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) og ekspert inden for work-life balance.

- Det betyder så meget for virksomhederne, at man har fokus på work-life balance og giver medarbejderne den fleksibilitet, der gør, at de kan få hverdagen til at hænge sammen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her