Gardernes fane skal fejre Dronningen

Det kunne formanden for Høje-Taastrup og omegns Garderforening, Jon Nielsen, fortælle, da foreningen for nylig holdt generalforsamling.

Formanden kunne også fortælle, at foreningens fane har deltaget ved festligholdelsen af 800 året for Dannebrog.

Der lød en stor tak til medlemmerne for at bakke op og vise interesse for foreningens forskellige arrangementer i løbet af året, ikke mindst markeringen af den nationale flagdag den 5. september, der afholdes sammen med Høje-Taastrup Kommune.

- Det er en flot markering, hvor Garderforeningen er glad for at kunne bidrage med planlægningen og gennemførslen af formiddagens aktiviteter, hvor der blandt andet er taler og ceremoni ved Æresstenen i Magdas Park. I 2020 falder 5. september på en lørdag, så her forventes, at der deltager endnu flere i arrangementet, lyder det fra Jon Nielsen.