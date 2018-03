Garderforeningen: Nyt æresmedlem og jubilæumstegn

I beretningen takkede formanden også Høje-Taastrup Kommune for samarbejdet i forbindelse med den årlige Nationale Flagdag den 5. september. Garderforeningen og Høje-Taastrup Kommune har et fint samarbejde, hvor Taastrup Nykirke er udgangspunktet for dagen og derefter er der en march frem til Magdas Park, hvor en flot ceremoni følger ved Æresstenen, der er rejst i 2014 til ære for alle udsendte fra 1948.

Josef Jezewski, der har været med i bestyrelsen i 31 år, hvor han har haft kasserer-posten siden 1988, havde besluttet ikke at genopstille til bestyrelsesarbejdet og han fik i Jon Nielsens beretning en meget stor tak og tilkendegivelse med respekt for de mange timer, han har brugt på foreningen samt den og de mange opgaver, han har udført til stor glæde for bestyrelse og dermed Garderforeningen. Formanden kunne slutte denne ros og taknemmelig til Josef Jezewski, ved at overbringe, bestyrelsens samlede indstilling til, at udnævnte ham som Æresmedlem af Høje-Taastrup og Omegns Garderforening, hvorefter Æresbeviset blev påsat samtidig med stor applaus fra Generalforsamlingen til Josef Jezewski.