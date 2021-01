Gang i hjulene: Politiet kørte til månen tur-retur

Andre køretøjer tæller færre kilometer - for eksempel har mobilpolitistationerne kun kørt lidt, men til gengæld været længe ude i lokalområderne, nemlig over 120 gange sidste år.

- Vi måler ikke afstand for patruljer på cykel (eller hest) og tæller ikke skridt, når vi patruljerer til fods i lokale kvarterer, S-toge og -stationer, indkøbscentre og legepladser - og vi opgør ikke sejlede sømil for vores maritime indsatser i politikredsens farvand. Så det må blive nogle andre regnskaber. Men udrykningskøretøjerne er altid klar til at lægge nye politikilometre på Vestegnen. For vi arbejder for din tryghed døgnet rundt, lyder det i et opslag fra Vestegnens Politi.