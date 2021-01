Galleri: Se de smukke snebilleder

DMI siger desuden, at sneen måske kan komme igen i løbet af de kommende dage, så det er bare med at beholde vinterstøvlerne og kælken fremme!

Det har heldigvis fået mange af vores læsere til at sende deres snebilleder, som man kan se i billedgalleriet over artiklen.

Husk at rydde sneen

Men selvom sneen ser smuk ud, så kan det også være farligt - ikke mindst for fodgængere og cyklister, hvis sneen ikke bliver fjernet. Derfor har medarbejdere fra Driftsbyen da også været på gader og stræder i dag for at rydde sneen.

Som grundejer har man dog også selv et ansvar for, at der er sikker adgang til din ejendom for eksempelvis postbud, avisbud og renovationsarbejdere, ligesom det er dit ansvar at rydde sne på fortove og stiarealer. Det indebærer også at gruse og salte, når det er glat.