Borgmester Michael Ziegler var den hemmelige gæst i tirsdagens udgave af »Kender du typen« på DR1. Her ses han i sit hjem efter optagelserne sammen med Flemming Møldrup, Anne Glad og værten Mads Steffensen. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Gættede du det? Borgmester var med i populært tv-program Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gættede du det? Borgmester var med i populært tv-program

Taastrup - 10. marts 2020 kl. 20:48 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke meget tvivl hos eksperterne, da de tirsdag aften skulle gætte aftenens hovedperson i det populære tv-show »Kender du typen« på DR 1.

Begge gættede de på Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler som aftenens hemmelige hovedperson efter et kig rundt i hans hjem på Slettetoften i Taastrup.

- Det var rigtig sjovt at være med i programmet, men også lidt grænseoverskridende. Man lukker jo nogen fremmede ind i sit hjem, som skal gå og kigge på ens ting, så det var da en lidt speciel oplevelse. Men meget underholdende, siger Michael Ziegler om sin deltagelse i programmet.

Sjovt at høre Mens de to eksperter, Anne Glad og Flemming Møldrup, bevægede sig rundt i huset, opholdt Michael Ziegler sig i et lukket værelse i huset. Her kunne han følge de to eksperter på en tv-skærm, og det var en sjov oplevelse, fortæller han.

- De siger og gør jo mange flere ting, end der kommer med i det endelige program, og det er da lidt sjovt at høre, hvad de gætter på. Man tænker jo ikke selv på, hvad ens ting siger om en. På et tidspunkt tror Anne, at jeg er en 35-årig drengepige, mens Flemming gætter på, at jeg er en 53-årig museumsinspektør. Så de kommer da lidt omkring, griner Michael Ziegler.

Undervejs kommer eksperterne da også lidt til kort, da de skal gætte den hemmelige hovedpersons musiksmag. Her er valget mellem Highway til Hell og et stille Katie Melua-nummer, og her tror begge eksperter, at Highway to Hell er svaret.

- Men jeg kan rigtig godt lide Katie Melua, så der rammer de forkert, siger Michael Ziegler.

Eksperterne har dog ingen problemer med at gætte, at han bruger et Applewatch.

Spurgt flere gang Programmet blev optaget i februar, men det er ikke første gang, Michael Ziegler blev spurgt, om han ville deltage.

- DR spurgte første gang i 2018, hvor jeg havde været meget i medierne på grund af lærerkonflikten, men dengang boede jeg ikke i mit hus, da det var ramt at skimmelsvamp. Og man skal jo ligesom have en bolig for at være med i programmet, siger Michael Ziegler.

DR spurgte ham igen et års tid senere, men da var udbedringen af skimmelskaden endnu ikke færdig, så han takkede igen nej. Da DR så spurgte for tredje gang, var han flyttet tilbage i huset, og denne gang takkede han ja.

- Jeg synes selv, det er et sjovt program, og at det kunne være sjovt at være med. Da min far hørte det, gav han tydeligt udtryk for, at det lå ham meget fjernt at være med i sådan et program, men der er vi nok forskellige. I mit type job lever jeg jo lidt af at være kendt, og hvis man ikke kan lide det, så skal man nok ikke have det job, siger Michael Ziegler.

Tirsdagens udgave af Kender du typen, hvor Michael Ziegler deltager, kan streames via DR's hjemmeside eller app.