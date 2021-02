To unge mænd er kendt skyldige i ulovligt gaderæs i Hedehusene.

Gaderæs i høj fart: Fængsel, frakendt kørekort og stor bøde

Taastrup - 15. februar 2021 kl. 17:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Efter kapkørsel under et ulovligt gaderæs på offentlig vej i Hedehusene, er to unge mænd nu idømt en betinget fængselsstraf, frakendt kørekortet og har fået bøder svarende til en månedsløn.

Retten i Glostrup dømte mandag førerne af en BMW og en VW Golf for at køre om kap mod hinanden på Baldersbuen i Hedehusene kl. 00.20 natten til lørdag den 9. maj 2020.

Under det ulovlige gaderæs, der foregik med tilskuere og fuld acceleration i begge kørebaner på en offentlig vej, målte færdselsbetjente BMW'en til 111 kilometer i timen i en byzone med 50 km/t-begrænsning.

Bilerne blev standset af færdselspolitiet efter ræset og førerne - en 25-årig mand fra Kastrup og 26-årig mand fra Ubby - blev sigtet for kap- og væddeløbskørsel samt hastighedsovertrædelser.

- Retten kendte dem skyldige i særlig hensynsløs kørsel og lagde vægt på, at der var tale om en arrangeret kapkørsel, at der blev kørt med høje hastigheder i en by-zone med sideveje, at der blev kørt mod kørselsretningen i den ene kørebane, og at der var enkelte tilskuere ved mållinjen, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, Vestegnens Politi.

Begge blev idømt 30 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år, under tilsyn af Kriminalforsorgen og 40 timers samfundstjeneste.

De blev frakendt førerretten straks i et halvt år, og derefter skal de bestå nye køreprøver for at få kørekortet igen.

Endelig idømte retten dem hver en tillægsbøde svarende til en nettomånedsløn, hvilket for den 25-årige udgjorde 18.000 kroner og løb op i 30.000 kroner til den 26-årige.

De modtog dommen.

