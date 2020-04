Musiker Jens Jensen står i front, når der i den kommende tid gives 15 udendørskoncerter på plejecentre og ældreboliger i Høje-Taastrup Kommune. Foto: PR

Gårdkoncerter skal give et smil på de ældres læber

Taastrup - 15. april 2020

Onsdag bliver den første af 15 udendørs koncerter på plejecentre og ældreboliger i Høje-Taastrup spillet i haven på Baldersbo Plejecenter.

Koncerten er led i en række af 75 udendørs koncerter, som afholdes i fem kommuner i en tid, hvor man ikke kan samles til koncerter og musikoplevelser på normal vis.

Bag projektet står Kulturhusene i Høje-Taastrup Kommune sammen med kommunerne Sorø og Hørsholm samt Kulturværftet i Helsingør og kulturhuset Klaverfabrikken i Hillerød med projektleder og musiker Jens Jepsen i spidsen:

- Jeg er taknemmelig over, den opbakning projektet har fået fra både kommuner og kulturhuse. Fra idé til aflevering af ansøgningen gik der tre dage, siger han.

Ansøgningen, han taler om, blev sendt til TrygFonden, som altså har valgt at støtte koncerterne økonomisk, og det glæder det lokale kulturliv.

- Vores håb er, at koncerterne skal give nogle af krisens mest udsatte et lille lysglimt af det fællesskab og nærvær, som kulturen giver os - og som der er ekstra behov for i en ensom tid, lyder det fra Taastrup Teater & Kulturhus.

Smil på læben Jens Jepsen vil sammen med en håndfuld andre professionelle musikere over de næste tre uger spille 75 gårdkoncerter fordelt på plejehjem i de fem kommuner. Med sig har de deres guitar, den obligatoriske håndsprit og en udførlig plan over, hvor de skal stille op, så de undgår fysisk kontakt med personale og beboere.

Musikerne vil have fokus på at skabe koncerter, som giver et smil på læberne, vugger fødderne og varmer hjerterne hos de ældre, der for tiden føler sig ekstra ensomme og isolerede uden fællesaktiviteter og besøg fra familien.

Jens Jepsen har allerede spillet et par gårdkoncerter i Helsingør, hvor han også er bosat:

- Den glæde, man kan fornemme fra både beboere og personale, er ægte livsglæde. De lyser simpelthen op, synger med og får smil på ansigterne. At TrygFonden har valgt at støtte projektet betyder, at vi kan skabe lysglimt i en svær og utryg tid med det, vi gør bedst: at spille musik, siger han.

Hele holdet håber allerede nu, at der er opbakning fra flere kommuner og kulturhuse, som ønsker at være med i en runde to.