Se billedserie Billedet af spejderhuset er fra indvielsen og hænger i en ramme i spejderhuset. I anledning af 100-års dagen har huset et ønske og det er et nyt tag.Det gamle har enkelte huller og så er det asbestholdigt. Hjælp!, lyder det.

Fylder 100 år: Her ligger Danmarks ældste spejder-murstenshus

Taastrup - 02. august 2021

Det er jubilæernes år hos spejdergruppen Wagandoo i Taastrup. Selve gruppen bliver 75 år og de har til huse i Danmarks ældste murstensspejderhus.

I 1921 byggede man spejderhuset på Ibsensvej. Bygningen ligger lidt gemt mellem en tilbygning fra 1946 og en nyere tilbygning fra 1982. Men når man først kommer indenfor, er der ingen tvivl - her kan man fortsat se den ægte, oprindelige udsmykning.

- Vi kalder den ældste del af huset for pejsestuen. Her er der gulv af træstave, pejs (heraf pejsestuen), træbeklædning, skind og mærker fra 100 års spejderbrug. I pejsestuen bor også selve Wagandoo, vores regngud, fortæller Line Grave Poulsen, der er formand for gruppen.

Det var muligt at bygge spejderhuset, fordi der blev sat en indsamling i gang blandt byens borgere. - Der blev indsamlet 8.000 kr. og det var nok til at bygge et hus i 1920'erne. Jeg tænker, at vi skylder borgerne en stor tak for, at de støttede op om spejderarbejdet i byen og sammen fik finansieret en fast base for arbejdet, siger Line Grave Poulsen.

Til drenge i Taastrup John Månsen, der har været spejder i Wagandoo i mere end 50 år, fortæller, at der stadig er spor fra gamle dage i spejderhuset:

- Det er faktisk lidt sjovt at kigge i de gamle papirer, som heldigvis også fortsat kan findes i spejderhuset. Der står, at huset skulle anvendes til 'spejderarbejde blandt drenge i Taastrup' og det havde i starten ingen tilknytning til noget spejderkorps. Men spejdere var der, og der var mange. Lige før man fik udvidet huset i 1946 havde man hele 116 medlemmer.

Fakta om Wagandoo Gruppe - Wagandoo Gruppe fylder 75 år og deres hus på Ibsensvej 100 år.

- Jubilæet fejres den 28. august på Ibsensvej 12.

- Gruppen blev dannet, da Taastrup 1. Trop blev for stor. Dermed fik vi Taastrup 2. Trop.

- Navnet Wagandoo og ikke mindst den udskårne træfigur, regnguden Wagandoo, kom til gruppen fra begyndelsen.

- Spejderhuset består af tre sammenhængende bygninger. Den ældste del er fra 1921 og så er der tilbygninger fra hhv. 1946 og 1982.

- Wagandoo har i dag syv afdelinger og aldersmæssigt spænder medlemmerne fra tre til 75 år.

- Det er lidt flere end vi har nu, hvor vi er omkring 100 medlemmer, fortæller Line.

Gavmilde borgere Også tilbygningen i 1946 blev finansieret via gaver fra byens borgere, og de var meget gavmilde. Der blev indsamlet så mange penge, at gruppen kunne købe nabogrunden. Det er derfor, at Wagandoo Gruppens spejdergrund er så lang, fortæller John.

Den sidste tilbygning kom i 1982, da gruppen atter voksede ud af de eksisterende to bygninger. Her var det kommunens tilsagn, der gav mulighed for at få finansieret bygningen med et stort mødelokale på 90 m2 og i 1992 kunne man også indvie loftsetagen.

Bygningerne kræver løbende vedligehold, men lige nu er Wagandoo ved at sætte penge til side til en større omgang: Taget på bygningen fra 1921 og kælder/toiletter i bygningen fra 1946 skal renoveres. Ud over egne midler håber spejdergruppen dog også, at kommunen vil bidrage til istandsættelsen, fortæller Line.

Hyldes 28. august Det lille hus vil - lige som gruppen - blive hyldet ved en reception den 28. august kl. 16. Her kan man komme ind og se pejsestuen.

Spejderne er lige nu i gang med et større oprydningsarbejde i spejderhuset frem mod jubilæet.

- Nogle oprydningsdage har været aflyst pga. corona, men vi satser på at komme i mål med visionen om, at spejderhuset fremstår flot og ryddeligt til selve receptionen, slutter Line Grave Poulsenhun med et smil.