Funday: En sjov dag for hele familien

Søndag den 10. juni

Søndag den 10. juni klokken 10.30-16.00 gentager Taastrup Idræts Klub (TIK) succesen fra sidste år og holder Funday for alle, der har lyst til at prøve kræfter med forskellige sportsgrene og lege. Der er aktiviteter for hele familien i Taastrup Idræts Center på Parkvej.

»Det er helt gratis at deltage, og arrangementet er åbent for alle. Man behøver ikke at være medlem af TIK for at deltage - og der er tilbud til alle aldre,« fortæller Karsten Weikop fra arrangementsudvalget.

På dagen kan deltagerne prøve forskellige boldspil fx badminton, tennis, håndbold, hockey, minigolf og basket, ligesom der vil være mulighed for gymnastik, karate og bueskydning. Endvidere er der både løb, petanque, stavgang, krocket, vandpolo og »golf« på programmet.

Der vil også være mulighed for at prøve hallens fitnesscenter. En nyhed i år er muligheden for at deltage i et triatlon - et mikro triatlon, hvor alle kan være med, idet distancerne er overkommelige for både børn og voksne.

»Vi ønsker at skabe en dag, hvor man kan prøve mange forskellige sportsgrene, og hvor man kan møde nye mennesker. Der var omkring 150 deltagere sidste år, så i år håber vi på endnu flere,« siger Jette Poder fra arrangementsudvalget i TIK

Dagen vil være bygget op i moduler, som kører sideløbende i alle haller, i svømmehallen og på udendørsarealerne. Man kan tilmelde sig et eller flere moduler, alt efter hvad man har lyst til. Dagen slutter med gratis grill i klubhuset for alle, der har deltaget.

Deltagelse i dagen er gratis. Det anbefales, at man tilmelder sig på fun.tik.dk, da flere af holdene har et begrænset antal pladser, som tilbydes efter først-til-mølle-princippet.