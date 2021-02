Se billedserie Alle boligerne i Agerhusene i Høje Taastrup er allerede udlejet. Prisen for en bolig ligger på fra 8900 til 12.200 kroner om måneden, har Balder tidligere oplyst. Foto: PR

Fuldt udlejet: Ejendomsudvikler har stor succes med nye lejligheder

Taastrup - 11. februar 2021 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

I det nye boligområde ved Skjeberg Allé i Høje-Taastrup spirer nye boligbebyggelser og rekreative grønne områder op.

Her står Balder Danmarks første ejendom i kommunen færdigopført, nemlig Agerhusene.

- Vi er meget tilfredse med Agerhusene, som er blevet en kvalitetsejendom med boligmuligheder for alle aldre. Der har været en overvældende interesse for boligerne, og vi kunne melde fuldt udlejet længe før, ejendommen stod færdigopført. Det bekræfter os i, at vi, i samarbejde med Danielsen Architecture og MT Højgaard, har skabt en attraktiv ejendom i en kommune, hvor boligbehovet er stort, fortæller Balder Danmarks administrerende direktør, Flemming Joseph Jensen.

I forlængelse af det fremhæver han, at Agerhusene er den første ud af mange milepæle i Høje-Taastrup Kommune. I den nye bydel Nærheden i Hedehusene opfører ejendomsselskabet også Lerholmen og Lynghaven, og i Høje Taastrup C opfører de Fyrkanten og Rubinhaven. Når de fem ejendomme, som i alt rummer 777 lejeboliger, står færdige, vil Balder være en af de største private udlejere i kommunen.

Vil bidrage til udviklingen Området ved Skjeberg Allé er udviklet af MT Højgaard, og Erik Nielsen, projektudviklingsdirektør hos MT Højgaard, udtrykker begejstring for Balders bidrag til området.

- Vi er glade for, at Balder valgte at investere i Skjeberg Allé, da området derved får en god variation i boligstørrelser og ejerformer. Ønsket om at udvikle et blandet og levende område med plads til alle ser dermed ud til at blive en realitet, lyder det fra ham.

Balders fem byggerier i Høje- Taastrup Kommune: Agerhusene, Skjeberg Allé. 176 lejligheder, i alt 13.457 m2

Lerholmen, Nærheden. 186 lejligheder, i alt 14.324 m2. Indflytning ultimo 2021

Lynghaven, Nærheden.184 lejligheder, i alt 14.500 m2. Indflytning i slutningen af 2021

Byggegrund A10, Høje Taastrup C. 106 lejligheder, i alt 9.350 m2. Indflytning i 2022

Byggegrund A17, Høje Taastrup C. 124 lejligheder, i alt 10.275 m2. Indflytning i 2023

Kilde: Balder

Ud over området ved Skjeberg Allé er udviklingen af Nærheden og Høje Taastrup C i fuld gang. Dette er en del af kommunens udviklingsstrategi, som bygger på at skabe en bæredygtig kommune, som også i fremtiden er et attraktivt sted for nuværende og kommende borgere.

Det er en udvikling, som Balder ønsker at bidrage til.

- I vores ejendomme er der plads til alle aldre, og her får man de bedste forudsætninger for at leve en nem hverdag med masser af livskvalitet og fællesskab. Det kommer blandt andet til udtryk i moderne boliger, gode udearealer og fællesfaciliteter. Med vores fem ejendomme ønsker vi at tiltrække borgere i alle aldre til kommunen og herved bidrage til udviklingen, fortæller Flemming Joseph Jensen.

Investeringerne tegner godt I følge Flemming Joseph Jensen er der flere årsager, der ligger til grund for de store investeringer i Høje-Taastrup Kommune.

- Høje-Taastrup Kommune er en progressiv kommune med mange muligheder, som matcher de søgekriterier, vi har, når vi leder efter områder at bygge i. Her har man mange arbejdspladser, et levende byliv, gode indkøbsmuligheder, grønne områder, god infrastruktur, og så bor man tæt på København. Udviklingen af de nye byområder bidrager også til, at kommunen bliver endnu mere attraktiv at bosætte sig i, siger han.

Agerhusene er som bekendt fuldt udlejet, og det samme gør sig gældende for Lerholmen i Nærheden, som står færdigopført om få uger.

- Vores investeringer i kommunen tegner på nuværende tidspunkt rigtig godt, og vi glæder os til at kunne give endnu flere interesserede en bolig i kommunen, der rummer så mange kvaliteter, siger Flemming Joseph Jensen.

