Fuldt hus: Øl-smagning i Meny

Igen i år var der fuldt hus i aften, torsdag den 22. marts, til den årlige øl-smagning hos MENY I Taastrup, hvor 225 glade kunder havde købt bilet til en hyggelig aften med mulighed for at smage på 104 forskellige øl fra 10 forskellige ølproducenter, som hver havde en smagestand rundt om i butikken og dertil var der mulighed for at få to varme retter mad som butikkens delikatesse afdeling havde lavet.