Fulde mennesker, der muligvis bor ulovligt, hærger område - Ejer mener ikke der sker noget ulovligt

Ejendommen på Vandmestervej 18 er udlagt til erhverv med mulighed for, at der kan være én beboelse på ejendommen. Ifølge beboerne i området bor der nærmere omkring 20 personer, som ifølge beboerne er håndværkere.

- Vi er nervøse for at konfrontere dem, fordi de er fulde, og i øvrigt taler de ikke dansk. Vi synes også, det er utrygt, når de tager bilen, når vi ved, at de er fulde. De kører som sindssyge, lyder det fra beboerne på Vandmestervej, som fortæller, at der også er udfordringer med parkering i området på grund af de mange personer.