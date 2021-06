Se billedserie Der er blandt andet sheltertur som er en del af årets Aktiv Sommer-tilbud. Foto: Kasper Ellesøe

Fuld fart på sommeraktiviteter: Her får du overblikket

Taastrup - 29. juni 2021 kl. 06:01 Kontakt redaktionen

Så er der sommerferie, og som sædvanligt har kommunen, kulturinstitutioner og foreninger lagt sig i selen for at tilbyde en masse forskellige aktiviteter til børn og unge i Høje-Taastrup Kommune.

De mange tilbud er samlet i programmet Aktiv Sommer, som børn og forældre blandt andet har fået tip om via skolernes Aula.

Det er samtidig blevet meget nemmere at få et godt overblik over aktiviteterne, fordi Aktiv Sommer har fået en ny hjemmeside.

Her kan man for eksempel vælge en bestemt uge og se alle aktiviteter den uge - eller at se aktiviteterne inden for de kategorier, barnet er mest interesseret i - fx idræt, natur, 'krea' eller 'camp'.

Også tilmeldingssystemet nyt og nemt at bruge. Det er samme system, som Høje-Taastrup Kommune er begyndt at bruge til andre arrangementer. Og hvis der er »udsolgt« til et arrangement, kan man skrive sig på venteliste og få besked, hvis der bliver ledige pladser.

Allerede i denne uge er en flok børn og undervisere fx taget til Hakkemosen for at begynde et spændende ugekursus i billedkunstneriske teknikker som blandt andet tegning, grafik, frottage og land art. De kunstneriske eksperimenter samles til en personlig naturbog, som deltagerne får med hjem den sidste dag.

Mandag er der også første omgang Drop In Volley, som både er til dem, som allerede kan spille volleyball, men i høj grad også målrettet dem, som har mod på at lære det.

Det foregår hver mandag hele sommerferien på græsplænen ved Taastrup Idrætscenter. Kids (1.-5. klasse) spiller kl. 17-18, og Teens (6.-9. klasse) spiller kl. 17.30-18.30.

I uge 27 og 28 har Fløng Svømmehal gratis adgang for de 5-16-årige. Børn under 10 skal dog være ledsaget af en betalende voksen. Fra uge 29 foregår det i Taastrup Svømmehal.

Sommercamps I uge 26 starter også de første af en række camps. Det er begivenheder, hvor en række forskellige aktiviteter samles et bestemt sted i lokalområderne, og så er det ellers bare om at slå sig løs.

E-sport, rollespil, boksning og fægtning er blandt andet på programmet i forskellige områder i kommunen.

Der er nye spændende camps forskellige steder gennem hele sommerferien, og der er mulighed for at dukke op uden tilmelding.

Idrætsforeninger, klubber og kulturskoler fortsætter også med forskellige tilbud gennem sommerferien. I uge 27 byder programmet blandt andet på skulptur- og grafikdage med Billedskolen og tennis hos Hedehusene Tennisklub. I uge 27 og uge 28 er der ridning på Vestegnens Rideskole. I uge 29 boksning, og i uge 30 er der blandt andet bueskydning, springgymnastik og fægtning, og i uge 31 rollespil i Hakkemosen.

Overnatning i shelter Og så er der en ny sjov aktivitet: Nemlig tilbud om at tage hele familien med på overnatningstur i shelter.

Det foregår sammen med Wagandoo-spejderne og Miljø- og Energicentret, som hjælper deltagerne med at lave mad over bål, lege og synge og prøve kræfter med at snitte egne skeer, kærne smør og lave ost.

I uge 31 er der sheltertur i Egeskoven ved Hedehusene Idrætspark og i uge 32 i Hakkemosen.

Mød Idrætscyklen Foruden de aktiviteter, man kan se i programmet, kører Idrætscyklen også rundt i kommunen og dukker op i byens parker og boligområder med sjove lege og legetøj.

- Hvis du er nysgerrig på, hvad der sker andre steder i kommunen, kan du bare spørge idrætscyklisterne: De har godt styr på sommerens aktiviteter og kan hjælpe dig videre, lyder det fra kommunens fritids- og kulturcenter, som tilrettelægger Aktiv Sommer i samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner, klubber m.v.

Se den nye hjemmeside og hele programmet på www.aktivferiehtk.dk.