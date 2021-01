Se billedserie Daniel Szylit fra Hedehusene var torsdag aften med i tv-programmet »Løvens Hule«, hvor han jagtede en investering. PR-foto

Fryser juicen ned: Iværksætter kæmper videre uden penge fra TV-løver

Taastrup - 29. januar 2021 kl. 14:21 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

På en arbejdsplads i Baldersbrønde driver en lokal Hedehusene-iværksætter sin virksomhed Bar' Djus, som producerer økologisk friskpresset juice. Den sælges både i flasker, men også frosset ned i isterningbakker til brug i bland tandet madlavning og til cocktails.

Torsdag aften var iværksætteren bag, Daniel Szylit, i tv-programmet Løvens Hule, hvor han var på jagt efter investeringer.

32-årige Daniel Szylit er opvokset i Hedehusene. Efter 16 år i København flyttede han tilbage til Hedehusene og bor nu i Nærheden med sin hustru og to børn - og har altså sin virksomhed i Baldersbrønde.

Ingen investering Hans ide med den frosne juice er blevet en specialitet for virksomheden, som i stedet for en holdbarhed på 7-12 dage kan holde sig i op til et år uden at kvaliteten forringes. Torsdag aften forsøgte han så at få en investering med hjem fra en af de fem løver i panelet i iværksætterprogrammet »Løvens Hule«.

Desværre gik det ikke sådan. - Men det var en drøm at være med. Det bedste havde selvfølgelig været, at vi havde fået en investering fra en af løverne med, siger Daniel Szylit.

I programmet siger en af løverne, Jesper Buch, at han har sympati for virksomheder og ejere som Daniel Szylit og Bar' Djus, der må have været igennem et rent helvede siden marts sidste år, hvor corona lukkede ned for en stor del af den branche, som Bar' Djus leverer til - nemlig nattelivet, restauranter og festivaler.

I programmet søger Bar' Djus en investering til en maskine, der kan påfylde isterningbakkerne. Den koster en million kroner.

Det bedste råd til Daniel Szylit kom også fra Jesper Buch

- Han spurgte, hvorfor vi skulle bruge sådan en dyr maskine. Vi skulle bare fortsætte med at fylde bakkerne selv. Og det kan jeg også godt se. Jeg ville nok have gjort det anderledes, hvis jeg var med i dag, siger Daniel Szylit.

Gjort en masse Inden coronaen gjorde sit indtog havde Bar' Djus godt gang i biksen og satte blandt andet omsætningsrekord to gange sidste år, men virussens hærgen tvang virksomheden til at tænke anderledes.

- Vi har gjort nogle store indsatser for at finde ud af, hvor vi kan sælge til og har i stedet fundet et marked hos dem, der laver måltidskasser, ismejerier og producenter, der laver chutney, som kan bruge vores juice. Samtidig har vi lavet en webshop, hvor vi blandt andet sælger cocktailkasser, for vi kan se, at privatsegmentet, som jo allerede er vant til at finde den rigtige gin og tonic, er klar til at gå videre og lave lækre cocktails, siger Daniel Szylit.

- Havde vi ikke gjort det, havde vi i januar i år ligget på 15 procent af omsætningen i forhold til sidste år. Nu er vi på 70 procent. Så vi prøver virkelig, siger han.

Håbet er intakt Trods den manglende investering i »Løvens Hule« og en svær tid, er håbet og lysten intakt hos Bar' Djus.

- Vores håb har aldrig været større. Ligesom alle andre går vi og glæder os til, at alt åbner igen. Det bliver EM 92 gange 10, og vi forventer at se et kæmpe boom, siger Daniel Szylit optimistisk.

Hans iværksættereventyr begyndte i 2015, hvor Daniel Szylit forlod sit faste job i banken og investerede i en ladcykel og kørte rundt i byen og lavede friskpresset juice.

Et år efter fik han tilbuddet om at byde ind med sin juice til et engrosled. Uden betænkning svarede han »ja«, og inden han havde set sig om, vandt han udbuddet. Han parkerede ladcyklen og investerede i produktionslokaler og større maskiner til presning. Og sådan begyndte historien om Bar' Djus.