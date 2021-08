Se billedserie De to erfarne erhvervskvinder med rødder i Taastrup, Annette Bache og Lone Larsen, har i fællesskab startet Klinik Larbach, der tilbyder Cryo-terapi, fedtfrysning, Coolifting og kompressionsmassage. Foto: PR

Frys dig sund - på det koldeste sted i byen

Taastrup - 13. august 2021 kl. 10:28 Kontakt redaktionen

De fleste, der har passeret ungdomsårene har oplevet, at kroppen knirker lidt her og dér efter en lang dag på arbejdet - eller efter havearbejde, sport eller andet, der har sendt kroppen på overarbejde. Men nu er der mulighed for at få genoprettet kroppens balance - eller simpelthen blot nyde noget tid med fokus på sig selv under kyndig behandling.

Og det endda med et koncept, der er helt nyt for de fleste. De to erfarne erhvervskvinder med rødder i Taastrup, Annette Bache og Lone Larsen, har i fællesskab startet Klinik Larbach, der tilbyder Cryo-terapi, fedtfrysning, Coolifting og kompressionsmassage.

Klinikken henvender sig både til idrætsudøvere, erhvervsfolk, kronikere og helt almindelige mennesker, som ønsker at sætte sig selv i centrum med en eller flere behandlinger.

- Ikke to mennesker er ens, men fælles for de fleste mennesker med skavanker gælder det om at komme ind til kernen og hjælpe kroppen til at genoprette balancen. Vi har nøje udvalgt en række behandlinger, der på forskellig vis er med til at igangsætte kroppens naturlige processer, siger Annette Bache.

Behandling med kulde

Cryobehandling består af, at man går ind i en kuldesauna og i tre minutter udsættes for 140 graders koldt nitrogen. Rent teknisk sender huden signaler til hjernen om at trække blodet helt ind til de indre organer, når huden fryser.

- Når man efter de tre minutter træder ud i varmen, så strømmer blodet ud i kroppen igen. Den følelse er ikke bare helt fantastisk. Den er også sund, fortæller Lone Larsen, som har dårlig hofte og ryg:

- Cryo har mindsket mine smerter i hoften. Nu går jeg mere frit og kan holde smerterne nede ved at vedligeholde behandlingerne i Cryoen. Min ryg er mere bevægelig og er ikke øm efter en lang arbejdsdag, som den var før.

Når blodet strømmer ud i kroppen igen, filtreres affaldsstoffer og booster blodet, så kroppen eksempelvis kan opdage en betændelse.

- Det er som om, blodet ser kroppen med nye øjne. Cryosauna er derfor godt for rigtigt meget, for eksempel sportsskader, gigt, appelsinhud eller hovedpine, understreger Annette Bach, der selv har oplevet stor effekt af behandlingen i forhold til hendes gigtknæ.

Skønhed og velvære

Med investering i særligt teknisk udstyr tilbyder klinikken også behandlingsformerne fedtfrysning og Coolifting ved hjælp af kulde. Fedtfrysning er en ikke-kirurgisk behandling, hvor man fryser fedt væk ved at nedkøle fedtcellerne til minus 10 grader i et givent område på kroppen. Ved denne temperatur krystalliserer fedtcellerne, som resulterer i, at fedtcellerne dør og udskilles gennem lymfekanalerne. Heroverfor er coolifting en ny metode til behandling af rynker, hvor huden fugtes via kulde og collagen/hyaluron.

Samtidig tilbyder klinikken kompressionsmassage, der i modsætning til de andre behandlingsformer ikke anvender kulde, men som sætter kroppens stofskifte, lymfesystemet og rensningsprocesserne i bevægelse.

- Alle, der trænger til at blive afspændt, kan få glæde af kompressionsmassage. Massageformen er velegnet til alle, der døjer med væskeophobninger i kroppen forårsaget af skader på lymfesystemet, fortæller Annette Bache og Lone Larsen, som sammen med medarbejderne er klar til at lægge en individuel plan for den enkelte kunde.

Åben reception

Efter en indkøringsperiode af maskiner og medarbejdere, der alle er uddannet eller certificeret inden for behandlingerne, er der officiel indvielsesreception på klinikkens adresse Rugvænget 22 i Taastrup, tirsdag den 17. august fra klokken 14 til 17, hvor alle er velkomne til at kigge forbi.

Borgmester Michael Ziegler holder indvielsestale cirka 14.30.