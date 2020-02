Frivilligt drevet lektiecafé har succes

Sidste år i oktober blev der afholdt reception for en ny lektiecafé i Taastrupgaard for børn i hele kommunen.

Lektiecaféen er frivilligdrevet af Ungdommens Røde Kors i Høje-Taastrup, og den er stadig i fuld gang, hvor de frivillige hver torsdag står klar til at hjælp dem, der har brug for det. Det er den eneste frivilligt drevne lektiecafé i kommunen.

Lektiecaféen er målrettet børn i 1. til 6. klasse i hele kommunen, men ældre elever kan også komme og få hjælp til lektierne. Caféen er et bevis et unikt samarbejde mellem lokalafdelingen Ungdommens Røde Kors Høje-Taastrup, og den lokale fodboldklub TG 80 IF.