Frivillige: Ildsjælen Irina Bjørnø

Hun stiftede blandt andet foreningen 'Russisk Kultur Mission i Danmark', (RKMD, red.) som hjælper med at formidle den russiske kulturelle arv i Danmark og hjælpe til at skabe tryghed, fred og forståelse mellem mennesker og nationer.

Et anden af Irinas frivillige projekter er 'Dansk Venlighedsdag' og 'DKind', som fejres for sjette år i træk i København sammen med andre frivillige og mange glade og venlige børn fra forskellige skoler. Irina stiftede folkebevægelsen 'DKind', som står for at styrke venlighed, samhørighed og tryghed i menneskers og børns liv, fordi hun tror på, at venlighed er nøglen til at løse konflikter mellem mennesker.