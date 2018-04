Frivilligcenter på vej mod lukning

Når Frivilligcenter & Selvhjælp Høje-Taastrup 16. april klokken 19 holder generalforsamling i Medborgerhuset i Taastrup, så bliver det med et særligt punkt på dagsordenen.

For efter Frivilligcenter & Selvhjælp Høje-Taastrup i 2016 mistede et økonomisk tilskud på 350.000 kroner fra kommunen og dermed også et tilsvarende beløb fra staten, er pengekassen hos frivilligcentret begyndt at skrumpe så meget, at det ikke længere er muligt at holde centret gående på samme måde som tidligere.

Siden det økonomiske tilskud fra kommunen stoppede har økonomien været båret oppe af såkaldte §18 tilskud, der er penge, der går til kulturelle formål. Men det er ikke nok. Derfor er lukningen på vej.