Fritidsklubben Engvadgård i Fløng er én de klubber, der går den digitale vej snart, når nu de fysiske tilbud er lukket for de unge. Billedet her er et arkivfoto, taget før coronakrisen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fritidsklubber bliver digitale: - Vi kan ikke lukke en hel ungdom ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fritidsklubber bliver digitale: - Vi kan ikke lukke en hel ungdom ned

Taastrup - 29. marts 2020 kl. 07:41 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens corona-krisen er i gang, mangler de unge i Høje-Taastrup noget at lave, når de er færdige med deres skolearbejde. Mange går normalt i fritids- eller ungdomsklub, hvor de bruger tid på aktiviteter som cross, e-sport, musik, kreaværksted eller bare er sammen med kammeraterne.

Det kan de ikke nu, men alle fritids- og ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune er i gang med at finde en løsning, hvor de unge mennesker kan være sammen online uden at skulle mødes.

Klub Impulsen i Taastrup er den første, der går online fra uge 14 med fuldt program hele ugen. Her kan de unge og pædagogerne snakke sammen via det online chat- og taleprogram Discord, som vil fungere som mødestedet. Her og på Instagram, Facebook og andre sociale medier, kan de deltage i aktiviteter som Funny Fitness og Fortnite, pigeklub og pandekagebagning.

- Vi er nødt til at innovere og gøre noget nyt, for vi står i en ny virkelighed, som vi er nødt til at håndtere. Derfor vil Impulsen som den klub første gå i gang fra mandag, mens de andre kommer med senere, siger Pernille Kjeldgård, der er centerchef i ungecentret i Høje-Taastrup Kommune. (Artiklen fortsætter under billedet)



De unge i fritidsklubberne kan ikke mødes og dyrke E-sport. Her er det FKE Vikings eSport, der har til huse i fritidsklubben Engvadgårds lokaler. Billedet er taget før corona-krisen. Foto: Lisbeth Jansen



Alle er desperate Det er coronaudbruddet og lukningen af det offentlige Danmark, der har sat processen i gang. Ingen ved, hvor længe der vil være lukket for de fysiske tilbud, og derfor har fritids- og ungdomsklubberne set sig nødsaget til at tænke anderledes.

- Vi kan ikke lukke en ungdom ned. Alle er desperate, og de unge og forældrene keder sig, så ethvert initiativ i denne tid bliver hilst velkommen. Derfor er ambitionen, at vi går digitalt sammen. Alle klubberne har innoveret lidt, og det er stærke muskler, der er sat i spil for at få det til at lykkes, siger Pernille Kjeldgård.

Den online udgave af Klub Impulsen vil have åbent på Discord fra 11-16, og der vil være forskellige aktiviteter, som er skrevet ind i et ugeskema. Udover de forskellige aktiviteter, er det også tænkt som en måde at nå ud til de børn og unge, der måske føler sig ensomme og som har brug for at få kontakt til en pædagog at tale med i en svær tid.

Forventer startvanskeligheder Pernille Kjeldgård fortæller, at alle går ydmygt til opgaven, og der vil utvivlsomt opstår startvanskeligheder.

- Det er helt nyt for os alle, og det er modigt, at klubberne er klar til det, men der vil være lidt udfordringer med teknikken i begyndelsen med lydproblemer og andet, så jeg håber, at de unge er lidt tålmodige. Alle gør, hvad de kan, siger Pernille Kjeldgård. Også klubben Engvadgård i Fløng er i gang med at udvikle en digital klub, og er den klub, der er næstlængst. Her er planen, at der vil være e-sport, online læektiehjælp, online kreaværksted, og så har man lavet en Youtube-kanal, som skal bruges til videoer med dansk, fitness og andre kreaideer. Hvornår de øvrige klubber i kommunen er klar, vides ikke.