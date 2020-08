Fristens forlænges: Har du taget et pletskud?

I år er temaet moderne arkitektur i Høje-Taastrup, og nu er fristen for at deltage forlænget til den 7. september.

Så har du taget et pletskud eller tre, der viser noget af den moderne arkitektur, der findes i kommunen, så kan du deltage i konkurrencen om et gavekort til Taastrup ByMidte.

Det er nemt at deltage. Man kan indsende op til tre fotos, som skal afspejle den moderne kommune. Det kan være en bygning eller en spændende detalje, som man normalt ikke lægger mærke til. Billedet skal vise, at det er interessant at besøge kommunen - et billede, som viser, at Høje-Taastrup er anderledes og en god kommune at bo og leve i.