Se billedserie Fristedets medlemmer har samlet skrald hver for sig, men er alligevel sammen om den gode sag. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Fristedet kaster sig ind i kampen for en renere natur

Taastrup - 19. maj 2021 kl. 11:17

Klub Fristedet, som er en klub for voksne med forskellige udviklingshandicap, har kastet sig ind i kampen for en renere natur i Høje-Taastrup. De har fulgt op på Naturfredningsforenings landsdækkende skraldeindsamlingsdag med en lokal indsats, der strakte sig over en uge her i foråret.

- Vores medlemmer er gået til opgaven med stor entusiasme og har vist kæmpe ansvar for at rydde op i deres nærmiljø. Allerede efter en halv time, tikkede flere sms' er ind med billeder af fyldte sække - på trods af at medlemmerne havde en uge til indsamling af skrald, fortæller Pernille Vang Sigaard, der er tovholder af Klub Fristedet.

Den seneste tid har Fristedet været en virtuel klub over Teams og Facebook på grund af corona, men ledelsen så muligheden for - på en Coronavenlig måde - at deltage i naturfredningsforeningen landsdækkende skraldeindsamling.

Affaldsindsamlingen har været tilpasset medlemmerne, og medarbejderne har engageret medlemmerne ved at lave små kampagnevideoer og en folder og introduktion til indsamlingen.

Hver deltager har fået udleveret et indsamlings-kit med poser, handsker og spritservietter, som medarbejderne har afleveret personligt på deres bopæl.

I alt fik Fristedets medlemmer indsamlet hele 83,5 kilo skrald og 1.100 cigaretskodder på en uge.

Fristedets medlemmer dystede samtidig om, hvem der kunne indsamle mest skrald, og vinderen blev Julie Wowk Sjølund.

Fortsætter indsats

Men indsatsen er ikke slut endnu.

- Skrald er et stort problem, og vi er stolte af at være med til at øge bevidstheden om at passe på vores natur. Denne indsats gør, at vores medlemmer samtidig bevæger sig og er en del af et fællesskab om at passe på naturen, siger Pernille Vang Sigaard.

- Når klubben igen åbner fysisk, har vi flere planer om at passe på vores natur. Så bliver det en metal-jagt, hvor vi bruger fiskemagneter og metaldetektorer, siger hun.