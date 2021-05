Frisør stoppede efter 38 år: Det sker der nu med lokalerne

- Da jeg så, at der var en mulighed for at flytte ind i lokalerne, så slog jeg til, siger Maria Zeyn, der har boet hele livet i Hedehusene.

- Jeg ved godt at det første halvår kan blive hårdt og måske med nedlukninger. Men de nye lokaler giver mig flere muligheder. Jeg får et venteværelse og så kan jeg også holde kundeaftener og gøre noget ekstra for kunderne. Derudover er der gode parkeringsmuligheder. Og så får jeg delt hverdag og arbejde op, siger Maria Zeyn, der har 20 års erfaring som massør.

- Det har selvfølgelig været et hårdt år. Men det sværeste for mig har været at ringe og skuffe de folk der har haft tider og sige, at nu er jeg nødt til at lukke ned igen, for de sidder og har brug for mig. Det har jo ikke været min skyld, og de har haft forståelse for det, men det har været svært, siger Maria Zeyn og