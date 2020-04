Se billedserie Ifølge Birgitte Rosensø er det i frisørkredse usikkert, hvordan man skal passe på sig selv. Der er ikke krav om, at frisører skal bære mundbind, men ellers er Birgitte Rosensø klar med sit eget forslag til, hvordan man nemt kan lave et, så kunderne stadig kan se frisørens smil. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Frisør er åbnet trods utryghed: Beskytter sig selv og sine kunder med et smil

Taastrup - 20. april 2020 kl. 19:36 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er lidt i tvivl, om det er den rigtige løsning, at vi frisører åbner allerede nu, men jeg har jo også nogle regninger, jeg skal betale.

Sådan siger Birgitte Rosensø fra Hedehusene, der driver Frisør Yellow på Vesterkøb i samme by.

Hun er en af de frisører, der igen er åbnet og klar til at tage imod kunder, efter at have været lukket siden onsdag den 18. marts klokken 10.00.

- Jeg er faktisk lidt chokeret over at skulle åbne igen, for jeg havde første forventet at åbne om tre uger. Jeg kan godt frygte, at regeringen er blevet presset til at åbne hurtigere, og jeg kender også til frisører, der ikke tør at åbne. Og jeg ville også være mere tryg, hvis jeg ventede tre uger. Det er en svær situation, siger Birgitte Rosensø.

Men regningerne skal betales, og selvom regeringen har lavet hjælpepakker, så har hun været nødt til at låne 50.000 kroner af sin bank.

- Jeg var nødt til at tage et lån for at dække mine udgifter. Jeg lånte måske lidt mere, fordi jeg ikke vidste, hvor langt tid det ville vare, siger Birgitte Rosensø.

Ingen penge endnu

Hun har søgt midler fra hjælpepakkerne, men det har ikke været uden problemer.

- Vi har jo ikke fået nogle penge endnu. Jeg troede, de ville komme hurtigere. Og så har ansøgningssystemerne været fyldt med børnefejl, så vi er nødt til at vente. Samtidig kræver de også en revisorerklæring, og det koster penge, som vi også skal lægge ud for, før vi kan få del i hjælpepakkerne. Det er meget, regeringen beder om, uden at vi har fået en klejne, siger Birgitte Rosensø.

Det fylder meget hos hende, at hun ikke ved, hvornår der kommer penge fra hjælpepakkerne. Og undervejs i den seneste måned har hun også frygtet for sin salons overlevelse, fordi hun var usikker over, hvor længe det ville vare.

Trofaste kunder

Nu kommer de mange faste kunder igen ned i salonen, og de har heldigvis støttet deres frisør.

- De har været søde og forstående og taget det pænt. Jeg kender kun til en enkelt, der har klippet sig selv, og så har de andre bare gået og været langhårede, siger Birgitte Rosensø.

Hun glæder sig dog også til at komme tilbage til noget, der minder om hverdagsliv.

- Jeg kan mærke, at jeg savner den menneskelige kontakt, som jeg har behov for som menneske. Jeg bliver glad af det, og jeg ville dø, hvis jeg skulle sidde bag et skrivebord, så det bliver hyggeligt at komme tilbage til mine kunder, siger Birgitte Rosensø.

De retningslinjer for frisører siger blandt andet , at man skal undlade at have ventende kunder i salonen, og at man ikke skal have blade liggende til kunderne. Derudover skal der være to meters afstand mellem arbejdsstationerne, der ligesom saks og kam vil blive rengjort og desinficeret mellem hver kunde. Og naturligvis skal både medarbejdere og kunder vaske hænder, eller spritte dem af, før en klipning påbegyndes.