Sådan ser et af de nyeste overvågningsfotos ud fra genbrugspladsen i Frederikssund. Her kan man se sækkevognen. Foto: Nordsjællands Politi

Frigiver billeder: Politiet har stadig brug for vidner

Nordsjællands Politi har stadig brug for offentlighedens hjælp i forbindelse med opklaringen af den mulige drabssag, hvor præst i Ansgarkirken i Hedehusene Thomas Gotthard er sigtet for at have slået sin hustru, Maria From Jakobsen, ihjel.