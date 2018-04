Fremtidens Gadehavekvarter: Kom og sig din mening

- Vi har arbejdet meget længe på at skabe bedre social og fysisk sammenhæng i Gadehavekvarteret. For os har det allervigtigste været, at der blev skabt en bypark, der binder bydelen bedre sammen. Derfor er det også helt centralt, at vi endelig har fået et bud på, hvordan Gadehavegårdsvej kan bearbejdes. For hvad der i dag er en markant barriere, der deler kvarteret, skal jo helst blive en byvej med gode rammer for de mennesker, der bor i kvarteret, siger Bent Bordin, der er formand for styregruppen i områdefornyelsen Gadehavekvarteret.