Fremtid skal afgøres: Skal travbane flytte til byen?

Taastrup - 11. juni 2021 kl. 14:23 Af Kasper Ellesøe og Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Medlemmerne af Det Danske Travselskab, der driver den ikoniske travbane i Charlottenlund skal i næste uge beslutte, om man vil arbejde videre med planerne om at travbanen skal flyttet til Høje-Taastrup Kommune, hvor man har udset sig det regionale fritidsområde som en ideel placering.

Medlemmerne kan også vælge at beslutte, at travbanen skal blive liggende hvor den er, men at den så skal moderniseres.

Det fortæller formand for Det Danske Travselskab Michael Juul Nielsen, efter at bestyrelsen sidste år fik bemyndigelse til at gå videre med arbejdet om at fastholde placeringen eller finde en ny.

Bestyrelsen har fået udarbejdet to forslag. Et, hvor travbanen flytter til Høje-Taastrup, og der så bygges boliger på det nuværende område og et forslag, hvor det nuværende område udvikles. Medlemmer kan også vælge at sige nej til begge forslag.

Travsporten er presset, og ved at flytte banen til for eksempel Høje-Taastrup, vil det ifølge forslag frigive 400-500 millioner kroner, selvom det også koster anslået 435 millioner kroner at købe og anlægge en ny travbane.

Overskuddet skal bruges som investering i travsporten for eksempel ved at lade området, hvor travbanen er nu, blive udviklet med boliger, der kan give et afkast til travsporten.

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen fortalte om tankerne tilbage i februar.

- Det er den store friværdi, der gør det spændende. Det vil betyde, at vi kan investere penge i sporten. Man har snakket om en flytning mange gange, men hver gang har man vendt tommelen ned. Men sporten er presset økonomisk, og hvis vi ikke får øget præmieniveauet, så bliver der færre heste, og så er det en nedadgående spiral, sagde Michael Juul Nielsen dengang, hvor han også vurderede sandsynligheden for en flytning.

Jeg vil vurdere, at det er 50-50. Bliver der sagt ja til en flytning, så er det første skridt på en lang rejse, sagde han.

Vest for Bondehøjvej

I Høje-Taastrup Kommune er borgmester Michael Ziegler (K) klar til at gå i dialog med travbanens folk, hvis medlemmer af travbanen beslutter sig for at gå videre med Høje-Taastrup-planen.

- Vi er altid åbne for dialog med folk, der ønsker at lave aktiviteter i vores kommune, og det gælder selvfølgelig også travbanen. Det vil da være en spændende aktivitet at få til Høje-Taastrup, som vil kunne supplere de eksisterende aktiviteter i det regionale fritidsområde, siger Michael Ziegler med henvisning til blandt andet Racehall CPH og Copenhagen Air Experience, der i forvejen ligger i området, hvor der også er planlagt et stort padeltenniscenter.

Borgmesteren understreger dog, at intet endnu er besluttet eller overhovedet politisk behandlet, hvad angår etablering af travbanen i Høje-Taastrup.

- Det er jo en lang proces, og vi er fortsat kun i dialogfasen, siger Michael Ziegler.

Og skulle Travbanen ønske at komme til kommunen, så peger borgmesteren umiddelbart på et område vest for Bondehøjvej, som også er en del af det regionale fritidsområde, som den bedste placering.

- Men det er igen noget, vi ville skulle indgå en dialog om, men den dialog er vi altid åbne for at tage, siger han.

Det Danske Travselskab har generalforsamling onsdag den 16. juni.

