Fredslyset er i dag kommet til byen

Fredslysets flamme stammer ubrudt fra den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem, og den symboliserer fred, forståelse og venskab i verden. Fredslysfejringen startede i begyndelsen af 1980'erne, hvor den østrigske radio fik idéen om at lade en spejder tænde en lygte ved den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem og føre denne til Østrig og derfra til resten af Europa. Aktionen gennemførtes i starten under navnet 'Lys i mørket'. I flere lande er der udviklet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne om at få Fredslyset fra fødselsgrotten i Betlehem bragt ud til alle, der er interesseret i at modtage det. Sådan et samarbejde har vi også i Danmark, hvor vi har valgt, at modtage Lyset som en gave, og give det videre som en gave med budskabet: 'Fred på Jorden'. Vi inviterer alle til at deltage uden nogen speciel politisk, religiøs eller anden bagtanke.