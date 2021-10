Se billedserie Der kunne snildt være arbejde til 10 chauffører mere hos Viggo Petersens Eftf. Men der er ikke nogle chauffører at ansætte. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Fragtmands frygt: Vil mangle 25 procent chauffører

Taastrup - 22. oktober 2021 kl. 14:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der er kæmpe mangel på chauffører på det meste af transportområdet. Både taxaer, lastbiler og busser mangler folk til at sætte sig bag rettet. Værst ser det ud blandt lastbilchauffører, lyder det ifølge direktør Michael Nielsen fra Danskpersontransport.

Det skrev Jyllands-Posten torsdag.

Høje-Taastrup har flere større transportvirksomheder i kommunen, og i Transportcentret kan man hos fragtvirksomheden Viggo Petersens Eftf. sagtens nikke genkendende til problemet, som flere betegner som et globalt problem.

Ifølge adm. direktør Peter Flensted forventes udfordringen at blive endnu større inden for de kommende år.

Lige nu er der ordrer, man må sige nej til, og kunne Peter Flensted skaffe 10 chauffører mere, ville han sagtens kunne beskæftige dem. Derudover oplever han også, at lastbilerne af og til holder i garagen, hvis der er sygdom, og derfor oplever han en mangel på chauffører. Tidligere var det mindre problematisk at skaffe afløsere, men det er noget nær umuligt nu.

- Vi kan ikke sygdomsafløse, som vi kunne før. Vi har ikke nogen til at tage over. Akut mangler vi fire-fem chauffører. Hvis ikke der sker noget, forventer jeg, at vi om 10 år vil mangle 20-25 procent chauffører, fordi de nuværende chauffører nærmer sig pensionsalderen, og de bliver ikke erstattet af nye unge, så der sker en skævvridning, siger Peter Flensted og peger på løsningen.

- Der er klart flere, der skal have lastbilkørekort, siger han.

Ændrede mønstre Han anerkender også, at mønstrene hos arbejdstagerne har ændret sig. Flere ønsker mere tid med familien frem for at sove i lastbilerne ude på landevejene, som man gjorde før i tiden.

- Og gudskelov for det. Det ville jeg også selv gøre. Det er jo hele samfundet, der har bevæget sig i den retning, og det er kun godt, men fordommene om jobbet hænger ved, siger Peter Flensted, som mener, at det også har betydning for, hvorfor der ikke er nok, der ønsker at være chauffører.

Jobgaranti Peter Flensted og Viggo Petersens Eftf., der er en del af Danske Fragtmænd, har gang i projekter, der skal forsøge at få mere kvalificeret arbejdskraft til transportbranchen.

Peter Flensted er også delejer af Flyers-projektet, der er et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, hvor man uddanner arbejdsløse til at kunne varetage job i transportbranchen. Siden starten i 2016 er 55 procent af de afsluttede kursister ifølge Flyers' hjemmeside i job.

- Vi har mange i det projekt, der bliver opkvalificeret - det vil sige, at de får et latbilkørekort - og får job i vores branche. Der er jobgaranti, og heldigvis er der folk, der har lyst til det, siger Peter Flensted.

Derudover har Danske Fragtmænd og dermed også Peter Flensteds virksomhed indgået samarbejde med Dekra, der blandt andet udbyder lastbilkørekort.

- Vi har sagt til jobcentrene, at hvis de giver arbejdsløse et lastbilkørekort, så har vi jobgaranti til dem. Det er en lille investering at give et lastbilkørekort, og der er jobgaranti. Det er der ikke for andre uddannelser i Danmark, så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke vil investere de penge. Det er godt givet ud på den lange bane, selvom det koster noget nu og her, siger Peter Flensted.

I alt har Viggo Petersens Eftf. 100 kørende lastbiler og cirka 150 chauffører ansat. 98 procent af kørslerne foregår i Danmark og er med pallevarer blandt andet mellem virksomheder og ud til forretninger.