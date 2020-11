Fra langtidsledig til selvstændig: Sådan fandt Jimmi den rette hylde

- Jeg er gammel pædagogmedhjælper og basketballtræner og har haft meget med unge at gøre. Det ligger helt naturligt til mig at være overbærende og tålmodig. De føler sig hurtigt trygge, de unge mennesker, siger 45-årige Jimmi Thøgersen.

Planen var, at han skulle uddanne sig autotransportchauffør, hvorfor han begyndte at tage kørekort til lastbil og hænger hos DEKRA, hvor han også tog ADR-kurset om farligt gods.

- Vi fandt ud af, at jeg med kun én lunge i funktion ikke ville kunne holde til at ligge ude på motorvejen i regn og slud hver dag, så vi lavede det om til kørelærer, som ville passe bedre til mig, fortæller Jimmi Thøgersen.

Høje-Taastrup Kommune var med på idéen og var villig til at investere i en ny fremtid for sin borger.

- Jeg plejer at sige, at vi kan få alle folk i job i en uge eller 14 dage, men hvis folk har været uden beskæftigelse i mange år, gælder det om at finde et job til dem, de er egnede til på længere sigt, så de også har jobbet om et år, siger Peter Flensted, direktør i Flyers.