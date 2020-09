Fra gaspatroner til mundbind: Her kan du samle affald ind til landsindsamling

Senest var fire i gang med udgangspunkt i rastepladsen på Roskildevej. De nåede på halvanden time at få indsamlet otte sække med affald, som kommunens driftby efterfølgende afhentede. Formålet med indsamlingen er at sætte fokus på de dårlige vaner, som for mange har med bare at kaste affaldet ud af bilruden eller over skulderen.