Se billedserie Rene Redzepi, køkkenchef hos Noma, er Husaam Khaders forbillede inden for madkunsten. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Fra drømmeløs til Michelin-ambitioner: Det er ren kærlighed hver gang jeg går i køkkenet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fra drømmeløs til Michelin-ambitioner: Det er ren kærlighed hver gang jeg går i køkkenet

Taastrup - 08. juni 2021 kl. 11:37 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Drømmene og ambitionerne er enorme.

Det samme er hans fokus på at blive endnu dygtigere til det, han går op i.

21-årige Husaam Khadar fra Taastrup vil være kok i Michelin-stjerne-klassen, og det er karrieren og drømmene, der optager alt hans tid.

Men for bare få år siden var der ikke mange - heller ikke Husaam Khader selv - der i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at han skulle være i gang med kokkeuddannelsen og kokkeelev hos Brede Spisehus i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For han har med egne ord haft en meget barsk ungdom. Han hang ud med de forkerte og lavede noget ballade. Og skolen var han ligeglad med.

- Jeg havde ingen drømme, og jeg tog ikke skolen seriøst. Min mor vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun var alene med os, og jeg ville tjene mine egne penge. Jeg lavede lidt af hvert, men var i et dårligt selskab, hvor vi kørte knallert og hang ud på gaden. Nu er jeg på toppen, og jeg har venner, der har drømme. Det er jeg meget taknemmelig for. Min barndom og ungdom har lært mig meget og gjort mig til den, jeg er, siger Husaam Khader.



Artiklen fortsætter under billedet.

Husaam Khader drømmer om at have sin egen restaurant som bliver hædret med en michelin-stjerne. Der skal serveres retter med inspiration fra hele verden. Foto: Anders Ole Olsen

Uden drømme Han kom alligevel i 10. klasse, og her gik han fra bundkarakterer til 4-taller og 7-taller. Det blev en begyndelses for ham, og bagefter gennemførte han den etårige EUD Business-salgsuddannelse, som dog ikke var en succes.

- Jeg havde ikke styr på mit liv og gjorde det bare for at gøre familien stolt, siger Husaam Khader, der droppede at få elevpladsen,

Uden tro på fremtiden stod den drømmeløse unge mand uden at vide, hvad han skulle.

Der var dog en løsning. Den lå i Odense hos hans onkel. Og det var også her, Husaam Khader stiftede bekendtskab med det, der nu er hans store passion. Madlavning.

Blå bog Navn: Husaam Khader



Alder: 21 år



Beskæftigelse: I gang med kokkeuddannelsen



Bopæl: Bor i Blåkildegård og har boet i Høje-Taastrup stort set hele livet



Familieliv: Har en 18-årig søster og en 14-årig bror. Forældrene er skilt, og hans far bor i Pakistan



Følg ham: Kan følges på Instagram på Royal.Cuisines

Han tog på en slags opdragelsesophold hos sin onkel, som har flere restauranter i Odense.

- Den branche er sygt hård, og jeg havde ingen interesse for mad, men min onkel så fremskridt i mig, og jeg lærte branchen at kende. Jeg fik mere og mere ansvar. Jeg føler, at jeg var som en søn for ham. Det var fedt at have et stort ansvar. Hvis ikke jeg var taget til Odense, så var jeg fucked up, og havde det ikke været for min onkel, var jeg aldrig nået hertil, hvor jeg er i dag, siger Husaam Khader, der viser sine retter frem på sin Instagram-profil Royal.Cuisines.

Jo længere tid der gik, jo mere mad lærte han at lave, Han tog lystigt noter og der, på en af onklens restauranter gik det op ham.

- Jeg vidste ikke, at det var min drøm at blive kok, men jeg blev pludselig vildt forelsket, siger Husaam Khader, der kun har fået endnu større drømme.

- Før jeg går på pension, så har jeg en Michelin-stjerne. Det er bare ren kærlighed, hver gang jeg går i køkkenet. Artiklen fortsætter under billedet.

21- årige Husaam Khader fra Taastrup er i gang med at uddanne sig til kok, og han har store ambititioner. Foto: Anders Ole Olsen

En villa på Strandvejen Han har omkring to år tilbage af uddannelse, og mens han knokler derudaf både med uddannelsen og med sin karriere på Instagram, hvor han laver masser af retter som han viser frem. At sammen for at forfølge drømmen.

- Jeg ved, at der skal rigtig meget til. Min mor siger, at jeg arbejder så meget, og at jeg skal passe på, jeg ikke falder om. Jeg er arbejdsnarkoman, siger Husaam Khader.

Ideerne til retterne får han, når han bevæger sig rundt. En dag, da han var til begravelse, som jo er en trist begivenhed, fik han en idé til en ret, som han gik hjem og lavede.

- Det, jeg oplever, laver jeg i mine retter, siger han.

Og han er sikker på at det hele nok skal lykkes.

- Jeg drømmer også en villa på Strandvejen i Hellerup. Det er en vild drøm. Det ved jeg godt, men jeg tror på mig selv og skal bare forfølge drømmen, siger Husaam Khader.

Og den opfordring vil han også gerne sende videre til de unge mennesker, der render rundt, ikke ved, hvad de skal og i stedet ender i det forkerte selskab.

- Tag jer sammen og lad være med at rende rundt på gade. I stedet for at tage pistolen, så tag blyanten. Uddannelse er det vigtigste. Vi har så mange muligheder, vi benytter dem bare ikke. Jeg tror på, at alt kan lade sige gøre, siger Husaam Khader, der har en plan om at gå all in nu, og så pensionere sig tidligt og nyd livet, måske i sin villa på Strandvejen.