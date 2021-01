Se billedserie Serieiværksætteren Moonis Kamil blev for alvor et kendt navn herhjemme, da han først var med til at sælge televirksomheden Onfone til det daværende TDC for et trecifret millionbeløb. Foto: PR

Fra 'Gården' til bestyrelsen: Nu vil erhvervsmand hjælpe unge fra blokken

Taastrup - 20. januar 2021 kl. 19:43 Kontakt redaktionen

Der kan måske virke langt fra de grå betonmure i Taastrupgaard til pladsen for bordenden af succesfulde virksomheder. Men turen er mulig at tage: Det er erhvervsmanden Moonis Kamil et levende bevis på.

Han er vokset op i de almene boligbebyggelser Taastrupgaard og senere Blåkildegård i Høje-Taastrup, men står i dag bag flere succesfulde danske startup-virksomheder.

Nu tiltræder han bestyrelsen i organisationen Mind Your Own Business, der arbejder for at give unge drenge fra udsatte boligområder mulighed for at styrke deres kompetencer i arbejdet med iværksætteri.

Efterfølgende solgte han software- og teknologivirksomheden iPosen, som i dag er bedre kendt som Bilka2Go, til Salling Group.

Sidenhen har han været involveret i en række erhvervsprojekter og sidder i dag i flere bestyrelser - nu er tiden kommet til at give erfaringerne videre for serieiværksætteren.

- Der er rigtig mange børn og unge, som vokser op i miljøer, hvor man ikke får noget forærende og skal kæmpe for at komme frem. I Mind Your Own Business har man igennem de sidste 10 år på imponerende vis insisteret på, at der er masser af talent og potentiale i de her unge drenge, hvis bare de får de rigtige værktøjer og chancen for at trække på netværk og erfaring. Det arbejde glæder jeg mig til at bidrage til, siger Moonis Kamil.

Og han ved, hvad han snakker om. Selv kom han permanent til Danmark som syvårig og havde svært ved både sproget og skolen. Alligevel lykkedes det ham at gennemføre både en gymnasial uddannelse på HTX og derefter fortsætte på Danmarks Tekniske Universitet, inden iværksætteriet for alvor tog fart.

Kan være vejen frem Siden 2010 har Mind Your Own Business engageret hundredvis af unge drenge i alderen 13 til 19 år til at etablere nye mikrovirksomheder og gøre sig erfaringer med forretning og iværksætteri.

Det er det arbejde, som erhvervsmanden Moonis Kamil nu skal bidrage til at udvikle yderligere.

Bestyrelsesformanden i Mind Your Own Business, Thomas Holluf Nielsen, er begejstret for at kunne byde ham velkommen.

- Først og fremmest er Moonis en dygtig forretningsmand - det har han bevist igen og igen. Derudover er han en fyr, som har hjertet på rette sted og gerne vil gøre en forskel. Han ved om nogen, hvad det vil sige at vokse op i et udsat boligområde og kan derfor sætte sig ind i, hvad det handler om for de her unge drenge. Og endelig er han et levende bevis på, at man - også selvom det ikke nødvendigvis ligger i kortene - godt kan finde sin egen vej og skabe en lysende karriere. De erfaringer gælder vi os til at trække på, siger bestyrelsesformanden.

I Mind Your Own Business bliver Moonis Kamil del af en bestyrelse på otte personer, som tæller erhvervsfolk og ledere med indgående kendskab til forretningsudvikling, iværksætteri og socialt arbejde fra en række større danske virksomheder og organisationer.