Se billedserie Phlake gav en udsolgt drive-in koncert på City2's parkeringsplads lørdag eftermiddag.

Fotos: Phlake's drive-in koncert indvarsler ny æra

Taastrup - 11. oktober 2020 kl. 12:24 Kontakt redaktionen

»Er I også fra Festegnen?«

Phlake-forsangeren Mads Bo Iversen var klart på hjemmebane, da han sammen med guitaristen Lasse Ziegler lørdag gav en udsolgt drive-in koncert på shoppingcentret City2's p-plads i Høje Taastrup.

Publikum i de 256 biler dyttede løs, og så kunne de lytte til en potent sætliste tilsat personlige historier og minder fra Mads Bos ungdomsår. Han kommer fra Albertslund, men har - kan man forstå - hængt rimeligt meget ud i City2, da han var teenager.

Koncerten var stablet på benene i et samarbejde mellem Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, Høje-Taastrup Kommune og City2.

Den skulle markere, at den nye bydel Høje Taastrup C om få uger »vil gå i jorden«, som man siger i byggebranchen. Det vil sige, at byggeriet af 1300 nye boliger går i gang.

Når byggerierne indenfor et par år står færdige, vil flere end 4000 mennesker komme til at bo her, og et tilsvarende antal personer vil få deres arbejdsliv her.

- Vi vil med disse oplevelser skabe en by før byen, hvor I kan opleve, hvad Høje Taastrup C og rammerne kan byde på, lød det fra Merete Scheelsbeck, formand for Fritids- og Kulturudvalget i Høje Taastrup Kommune.

Kæmpe park Koncerten skal altså også ses som et udtryk for visionerne for nye bydel, der vil blive kendetegnet ved et aktivt byliv og kulturliv.

Omdrejningspunktet bliver en 42.000 kvadratmeter stor, ny park, som bliver anlagt som et mødested for både den nye bydel og for hele Høje Taastrup. Parken, der er tegnet af Cobe, kommer blandt andet til at rumme en kilometer lang skaterbane - formentlig verdens længste.

Gjort til skamme På forhånd kunne man godt være lidt skeptisk over lørdagens koncert-setup: 256 biler linet op foran en lille scene med en storskærm på en p-plads med City2 i baggrunden. Publikum var desuden på forhånd blevet indskærpet skrappe corona-restriktioner, som betød, at de kun måtte åbne vinduet i venstre af side af bilen og under ingen omstændigheder måtte gå ud af bilen under koncerten. Var man begejstret, måtte man højst blinke med lyset og tænde for vinduesviskerne.

Men al skepsis blev gjort til skamme. Koncerten skulle starte kl. 14, men allerede før klokken 10 holdt bilerne i kø ved indkørslen til P16 for at sikre sig en af de forreste pladser. Fra koncertens start blev forbuddet mod at dytte lagt ned af Mads Bo Iversen selv. Og da det første nummer, »Aliens need love too« gik i gang, var der festivalstemning i alle bilerne. Musikken strømmede ind gennem bilradioen på en særlig frekvens - og lyden var krystalklar.

Gennem bilruderne og det digitale mødeværktøj Zoom blev publikum forenet på storskærmen med de to dygtige musikere på scenen.

Udvekslede minder Mads Bo Iversen tog sig mellem sangene »Baby Steps« og en spritny sang tid til at interviewe enkelte medlemmer af publikum over Zoom. Det blev til udveksling af minder fra en af Phlakes første koncerter - på RUC. De kunne have snakket i lang tid, hvis ikke det var midt i selve koncerten. Og det indslag tilførte drive-in konceptet en overraskende intimitet.

Drive-in koncerter vandt over sommeren frem over hele landet, da coronavirus satte en stopper for festivaler og traditionelle koncerter.

Og det er stadig en måde for musikelskere at byde corona virus trods, for rundt i de rokkende biler var stemningen i top, og der blev dyttet, blinket og vinket med vinduesviskerne i en grad, så Mads Bo Iversen til sidst ikke kunne lade være med bevæge sig ned mellem bilerne og hilse på folk - i passende corona-afstand - men alligevel tæt nok på til at kunne mærke publikums begejstring.

På vej tilbage til scenen sørgede en venlig sjæl for at han kunne låne en lyserød damecykel med cykelkurv, så han kunne nå længere ned mellem rækkerne - og til sidst ville han slet ikke op på scenen igen.

Bliver et centrum Også City2's manager Thomas Lüscher var begejstret for drive-in koncerten.

- Det er en fantastisk god idé. Vi er jo vant til at holde vores arrangementer inde i centret, men det kan vi ikke nu. Vi er så i stedet glade for at kunne lægge p-plads til og være medarrangør sammen med kommunen og arealudviklingsselskabet, siger han om arrangementet.

- Vi glæder os til at byde de nye beboere i Høje Taastrup C velkommen. Det bliver jo en helt ny by i byen, som vi kommer til at dele 'forhave' med. Vi åbner de kommende år vores facade ud mod parken, hvor Høje Taastrup endelig får et centrum med rådhus. City2 har længe været en 'ø' omringet af parkering. 88 procent af vores kunder er kommet i bil. Det bliver der lavet om på. De mange beboere i Høje Taastrup C får mulighed for at komme gående ind fra parken, og vi får desuden en naturlig forbindelse til Høje Taastrup Station, tilføjer han.

