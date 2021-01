Fortsat smitte på to plejecentre

Der er fortsat smittede beboere og medarbejdere på to plejecentre i Høje-Taastrup. Men onsdag bliver de første plejehjemsbeboere i kommunen vaccineret.

Der bliver fortsat fundet mange nye smittede med Covid-19 i Høje-Taastrup Kommune, som i går lå på sjettepladsen på listen over kommuner med flest antal smittede.

- Vi ligger stadig i den høje ende, men tallene bevæger sig den rigtige vej, omend det sker langsomt og med udsving. Men de er stadig alt for høje, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut er der de seneste syv dage testet i alt 236 borgere positive for Covid-19 i Høje-Taastrup. Det giver en såkaldt incidens - antal smittede per 100.000 brogere - på 466.

- Vi har været lidt udfordret på nogle plejecentre, særligt Torstorp har været hårdt ramt, men det ser ud til at, det er lidt mere stabilt nu, siger Michael Ziegler.

Også på Plejecenter Baldersbo har der været et mindre smitteudbrud, men det har været mere afgrænset. Her er fem beboere samt tre medarbejdere og en afløser testet positive for Covid-19, oplyser borgmesteren.