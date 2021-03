Fortsætter grønt samarbejde: Energiløsninger skal gavner borgere og byer

Sammen med et forsyningsselskab og andre samarbejdspartnere fortsætter Høje Taastrup Kommune udbygningen af vedvarende energi og udviklingen af energiløsninger til gavn for borgere, byer og virksomheder på begge sider af Øresund.

Det sker i projektet Smart Cities Accelerator+ (SCA+), hvor de 11 partnere er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Frem mod efteråret 2022 skal partnerne udvikle skalérbare modeller og metoder til at undgå spidsbelastningsperioder i el- og varmeproduktionen og til at gøre energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt.

- For at indfri de ambitiøse svenske og danske klimamålsætninger og omlægge samfundet til vedvarende energi, er der behov for, at vi arbejder sammen på tværs af sektorer og brancher, kommune- og landegrænser. Vi kan lære meget af at samarbejde på tværs, og vi kan hurtigere skalere og kommercialisere løsninger, vi finder frem til i fællesskab. Og det har vi brug, forklarer Nette Kirkegaard, der er projektleder for SCA+.