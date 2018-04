Lige som sidste år vil studerende fra RUC lave et scienceshow i City2 i anledning af Forskningens Døgn. Foto: Anders Ole Olsen

Forskningens Døgn: Rejs i rummet og pust i en dyrelunge

Taastrup - 18. april 2018 kl. 17:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forskning har en kæmpe betydning for vores hverdag og vores samfund. Traditionen tro fejrer Høje-Taastrup Kommune sammen med en række lokale samarbejdspartnere Forskningens Døgn, når dagene løber af stablen fra den 20.- 26. april.

Den 21. april løber et stort arrangement af stablen i City2 klokken 10-14, hvor der er rig mulighed for at røre, smage, lugte, lytte, se, lege og lære.

Universitetshospitalet for Store Husdyr fortæller blandt andet om hjerter, lunger og muskler, og man kan sy, røre og løfte et hestehjerte eller puste en lunge op.

Kroppedal Museum inviterer indenfor til en rejse i rummet, og RUC laver forsøg og eksperimenter, hvor alle børn og legesyge voksne kan være med.

Forstå overfladespænding og vær med, når Helle Rimmer laver kæmpe-sæbebobler, og ISTID byder på is, som er frosset med nitrogen.

Nitrogen bliver også omdrejningspunktet, når Kåre - som vi kender fra Store Nørd - laver seje forsøg og eksperimenter på scenen kl. 12.

Mens alle aktiviteterne er i gang, vil RUC Science show underholde på scenen både kl. 10 og kl. 13.30. Her kan I opleve, hvorfor naturvidenskab er både sjovt og fascinerende og i virkeligheden overalt.

Samme dag åbner Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup dørene, hvor du kan møde både dyr, medarbejdere og studerende på Danmarks eneste universitetshospital for store dyr. Hør, se og lugt hospitalet og bliv klogere på dets betydning for forskning og undervisning i dyrs sygdomme.

Et væld af muligheder for at blive klogere på forskning i Høje-Taastrup - læs mere om de enkelte arrangementer på www.htk.dk/fd