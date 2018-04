Forsigtigt bud: På denne dato åbner Brugsen, der brændte

Der har været snak om, at der skulle etableres en nødbutik i byen, men det bliver der ikke noget af, da det vil koste for meget. Kunderne i Sengeløse kan i stedet handle på www.mad.coop.dk , men uden at skulle betale levering.

»Vi har ikke glemt vores kunder, og vi gør, hvad som helst for at mindske ulemperne ved at butikken er lukket. Og jeg synes, at den her aftale er en god erstatning, for så kan vores kunder få de samme varer, som de plejer,« siger Per Vadstrup.