Forsigtig genåbning af genoptræning

- Siden lukningen er omkring 100 borgere blevet henvist til genoptræning på Espens Vænge, og dem er der behov for at gennemføre fysiske test med, før man kan sammensætte det rette program. Derfor vil de blive indkaldt til et møde på Espens Vænge, og det samme vil en række borgere, der er allerede er i et træningsforløb, siger han.