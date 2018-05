Per Dahl har i fem år været forpagter for Fløng Forsamlingshus, men per 1. juni er det slut. Per Dahl er også kendt vidt og bredt for sin fortolkning af Dronning Margrethe. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forpagter siger farvel til Fløng Forsamlingshus

Taastrup - 22. maj 2018

Fløng Forsamlingshus får ny forpagter, når Per Dahl den 1. juni siger farvel til tjansen.

- Jeg har fået nok af kommunal tankegang, som har kostet mig flere kræfter end at arrangere festligheder og events for folk, siger Per Dahl om baggrunden for, at han nu takker af.

Han fortæller, at han havde fået huset til at gå den helt rigtige vej, men at det blev ødelagt, da byrådet sidste år lod offentliggøre et besparelsesforslag om at reducere driftstilskuddet til forsamlingshuset.

- Den slags sætter jo rygter i gang med det samme. Telefonen gik i stå for nye bestillinger, og mange tror stadig, at jeg enten er gået konkurs, eller at huset er lukket. Det er utilstedeligt først at godkende en forpagter og så dolke ham i ryggen efter fire år. Men sådan har kommunalbestyrelse valgt at handle, og derfor har jeg valgt at sige farvel til Fløng Forsamlingshus, siger Per Dahl.

Formanden for fritids- og kulturudvalget, Merete Scheelsbeck (K) er ked af, at Per Dahl har haft en sådan oplevelse af kommunen.

- Men når vi står over for at skulle spare, så kommer der en masse forskellige forslag i spil, så vi har noget at vælge imellem. Det er dog langt fra ensbetydende med, at de bliver vedtaget, hvilket også var tilfældet med forslaget om at spare på driftstilskuddet til Fløng Forsamlingshus. Det valgte vi netop ikke at tage med i budgettet, siger Merete Scheelsbeck og forklarer, at de mange besparelsesforslag bliver lagt frem, så alle kan forholde sig til dem og komme med og indsigelser.

- Jeg synes faktisk, det ville være værre, hvis vi ikke lagde forslagene frem, for så kunne vi bare sidde på rådhuset og lave budgetter bag lukkede døre, uden at borgerne kunne få indflydelse. Vi lytter faktisk til høringssvarene, hvilket netop sagen med Fløng Forsamlingshus viser, da vi valgte ikke at nedsætte driftstilskuddet, siger Merete Scheelsbeck.

Den nuværende forpagtningsaftale med Per Dahl udløber den 1. juni 2018 og er altså ikke blevet fornyet.

Per Dahl er umiddelbart ambivalent omkring sit farvel til Fløng.

- Det er både med glæde og megen vemod, at jeg nu siger farvel. Glæden er, at det er slut med kommunen - vemoden er over for alle de mennesker, som gennem årene har fejret livets store øjeblikke hos mig. Jeg håber inderligt, at kommunen vil være lidt mere velvillig indstillet over for det nye forpagterpar, Benny og Gitte. Det vil jeg ønske dem al mulig held og lykke med, siger Per Dahl.

I forbindelse med sin afsked inviterer han alle sine trofaste kunder og andre gode venner af huset til en festlig reception lørdag den 26. maj 2018 kl. 13 - 17 i Fløng Forsamlingshus.