Der var håndtryk fra dronning Margrethe, da Paw Clark Von der Ahe modtog sin sølvmedalje.

Send til din ven. X Artiklen: Fornem hæder og håndtryk fra dronningen til VVS'er Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fornem hæder og håndtryk fra dronningen til VVS'er

Taastrup - 26. maj 2018 kl. 09:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21-årige Paw Clark Von der Ahe fra Taastrup - nyuddannet VVS- og energispecialist i John Jensen VVS A/S og tidligere modtager af Tekniq's sølvmedalje - blev hædret med sølvmedalje og kongeligt håndtryk samt et legat på 5.000 kroner, da Håndværkerforeningen, TEC og Next Uddannelse København hædrede årets dygtigste, nyuddannede håndværkere på Københavns Rådhus

»Vi er selvfølgelig stolte over at have bidraget til, at Paw nu med et kongeligt håndtryk og overrækkelse af håndværkets sølvmedalje kan sætte kronen på lærlingeuddannelsen og kalde sig færdigudlært VVS- og energispecialist med højeste udmærkelse - en hæder han i høj grad har fortjent,« siger Heidi Hamann, HR og kommunikationschef i John Jensen VVS fra Hedehusene, der kipper stolt med flaget og ønsker Paw Von der Ahe et kæmpe stort til lykke med håndværkets højeste hædersbevisning: Håndværkets sølvmedalje, som under overværelse af dronning Margrethe forleden blev overrakt af Haandværksrådet på Københavns Rådhus.

Heidi Hamann tilføjer, at John Jensen, der konstant har 14 lærlinge, gennem mere end 40 år altid sat en ære i at give de unge det bedst mulige grundlag for at matche både aktuelle og fremtidige krav på arbejdsmarkedet og fortsætter:

»Men Paw er en ener, der efter en svær skolegang foldede svanevingerne ud som VVS-lærling i John Jensen VVS og blev rollemodel for fremtidens VVS'ere. Han har et enestående håndelag for VVS-faget, udviser et enormt fagligt engagement, stor nysgerrighed og lyst til at lære, ligesom han når det gælder personlige kompetencer på alle måder lever op til firmaets grundlæggende kerneværdier.«