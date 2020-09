Udvalgsformand kan ikke genkende billedet af et jobcenter med et dårligt ry. Vi har en ret velfungerende biks, lyder det.

Formand afviser kritik af jobcenter: - Vi har ry for at gøre det godt

Det er ikke fair at sige, at Jobcentret i Høje-Taastrup Kommune har et dårligt ry.

Sådan lyder der fra Steffen Mølgaard Jensen (K), formand for Arbejdsmarkedsudvalget, efter en artikel for nylig om netværket for bisiddere, som efterlyste gode historier fra Jobcentret. De hører nemlig altid kun om borgere, der havde haft dårlige oplevelser med det lokale jobcenter, og netværkets tovholder, Knud-Anker Iversen, efterlyste derfor de gode historier, så man kunne gøre op med jobcentrets »dårlige ry«.

Men det billede kan Steffen Mølgaard Jensen slet ikke genkende.