Forhandlinger er brudt sammen: Ingen lokalaftale til lærerne

Det bekræfter både Heidi Yoma Rasmussen, formand for Danmarks Lærerforenings Kreds 16, der dækker Høje-Taastrup Kommune, og Flemming Ellingsen, der er centerchef for Institutions- og Skolecentret i Høje-Taastrup Kommune.

Folkeskolen.dk skriver, at arbejdstidsaftalen A20 erstatter Lov 409 og betyder blandt andet, at lærerne får tid på forberedelsen på opgaveoversigten, at det er et ledelsesansvar, at tiden til forberedelse ikke forsvinder og bliver brugt til andre opgaver.