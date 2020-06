Foreningslivet er i gang igen

- Som resten af samfundet har vi været lukket ned siden den 12. marts. Vi i kulturhusene elsker den energi og det liv, som foreningerne og deres arrangementer giver husene. Det har været svært i de sidste tre måneder at se vores huse tomme, og jeg ved, at foreningerne også har været rastløse. Men sikkerheden har første prioritet, og vi er glade for, at vi nu kan genåbne under sikre forhold for vores gæster og medarbejdere. Det er dejligt, at kulturen er i gang igen i Høje-Taastrup Kommune, siger han.