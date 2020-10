Foreninger bekæmper støj fra skydebaner

For efter flere års forberedelse er Taastrup Jagtforening og Hedehusene/Fløng Jagtforening ved at være i mål med støjdæmpning af foreningernes flugtskydningsbaner på Skydebane Vest i Hedehusene.

Jens Bjerge, formand for Hedehusene Idrætscenter, som skydebanen hører under, har sammen med foreningerne udført et kæmpe arbejde for, at der forsat kan foretages skydninger på Skydebane Vest.