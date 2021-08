Hos TIK Gymnastik har man flere hold, hvor børn og deres voksne kan gå sammen. Det kan få kalenderen til at gå op i en travl hverdag. Foto: Louise Wiederquist

Forening satser på familieidræt: Det er godt for kalenderkabalen

Taastrup - 27. august 2021 kl. 19:07 Kontakt redaktionen

Ambitionen er der, men tiden mangler. Rigtig mange forældre holder pause fra en aktiv fritid, fordi det bliver for svært at få tid til det hele.

Det vil TIK Gymnastik gøre noget ved med de to hold »Familiefitness« og »Lørdagssjov for hele familien«, hvor børn og voksne får sved på panden sammen.

Madpakker, legeaftaler, job og familiefødselsdage. Kalenderen bliver hurtigt fuld hos børnefamilier. Det betyder for mange forældre, at de sætter de ugentlige træninger i håndboldklubben eller gymnastikforeningen på pause.

Idrætsorganisationen DGI har kortlagt barrierer og motivation for at dyrke idræt. Hvis man ser på voksne, så sker der især noget med idrætsdeltagelsen, når de får børn.

- Når vi sammenligner forældre i denne aldersgruppe med voksne uden børn i samme aldersgruppe, så er det kun knap halvdelen af dem, der dyrker idræt. Vi kan se, at det primært er forældre til børn under 12 år, som ikke er aktive, siger Carina Vestergaard Abildskov, der er projektmedarbejder i DGI Midt- og Vestsjælland og fortsætter:

- For mange familier kan det at bruge en time sammen om ugen, hvor både store og små kan få brugt kroppen, være vejen til en mere aktiv fritid.

Familiefitness

En af værdierne i TIK Gymnastik er, at gymnastik skal være for alle. Foreningen har derfor også hold, som voksne og børn kan gå på sammen. Fælles for holdene er, at der er fokus på sjov fremfor præstation. Et af holdene er »Familiefitness« hver tirsdag på Parkskolen.

- Holdet er for børn og voksne, der vil lege, træne motorik, grine og have det rart sammen med andre børn og voksne, siger Helle Kirud, der er instruktør i TIK Gymnastik.

Hun suppleres af Anne Andreasen, der er instruktør på samme hold:

- Aldersgruppen for børnene er 3,5 til 5,5 år, og de skal have en voksen med. Det kan være mor eller far, bedsteforældre eller en onkel eller tante. Alle kan være med.

Også for større børn

Holdet »Lørdagssjov« for hele familien indtager Parkskolen med løftet om, at det først er dagen efter, man kan mærke, man har brugt kroppen. Her kan børn i alderen 5 til 8 år brænde krudt af sammen med deres voksne.

- For os er det vigtigste, at det bliver sjovt for store og små at være aktive. Det kan måske godt lyde lidt useriøst, men vi tager det skam meget alvorligt. Vi tror, det er den bedste måde at sikre, at man får lyst til at komme igen. Og vi skal nok sørge for, at både lattermusklerne og konditallet bliver styrket, siger Christina Nowak Nielsen, der er en af instruktørerne på holdet.

Læs mere om holdene på www.tik-gymnastik.dk, hvor man også kan tilmelde sig.