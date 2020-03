Forening regner med »rekord«: Søger flere frivillige

- I 2019 hjalp Broen Høje-Taastrup 149 børn, og det er med blandede følelser, at vi oplever, at antallet af ansøgninger vokser og vokser. Vi er meget glade for, at så mange børn har fået kendskab til den hjælp, som Broen kan tilbyde, men vi er jo samtidig rigtig triste over, at familier har brug for hjælp til, at deres børn har en glad og aktiv fritid sammen med andre børn. I 2020 er tallet af ansøgninger til hjælp til betaling af kontingent allerede oppe på 43, så vi regner igen i år at »slå rekord« i vores lokalforening, siger Mie Dalbjørn fra Broen Høje-Taastrup og fortsætter.